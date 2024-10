Ergebnisse deutscher Krisenprävention in Afrika

Berlin: (hib/AHE) Nach einer Bilanz der deutschen Krisenprävention und Konfliktbewältigung in Afrika erkundigt sich AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/13452). Die Bundesregierung soll unter anderem Angaben machen zum Umfang der öffentlichen Entwicklungsleistungen Deutschlands für Krisenprävention und Konfliktbewältigung auf dem Nachbarkontinent. Gefragt wird auch, an welchen internationalen multidimensionalen Friedenseinsätzen im Rahmen der Vereinten Nationen, der EU und der Nato sich Deutschland in Afrika mit welchen finanziellen und personellen Aufwand beteiligt.