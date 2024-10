Islamistische Attentäter aus Österreich

Berlin: (hib/STO) Nach „Verbindungen islamistischer Attentäter aus Österreich nach Deutschland“ erkundigt sich die Gruppe Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/13444). Wie sie darin ausführt, verübte der österreichische Staatsbürger E. I. am 5. September 2024 einen islamistischen Anschlag auf das NS-Dokumentationszentrum sowie das israelische Generalkonsulat. Bereits Anfang August 2024 sei in Wien unter anderem „der 19-jähriger Islamist B. A. festgenommen worden, welcher einen Anschlag auf ein Konzert der Künstlerin Taylor Swift geplant haben soll“. Wissen wollen die Abgeordneten unter anderem, ob der der Bundesregierung Informationen über Aufenthalte von E. I. oder B.A. in Deutschland vorliegen.