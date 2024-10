Daten zu Ein- und Auspendlern

Berlin: (hib/SCR) Die Zahl der Ein- und Auspendler in den 50 größten Gemeinden Deutschlands stellt die Bundesregierung tabellarisch in einer Antwort (20/13513) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/12817) dar. Die Fraktion hatte unter anderem erfragt, wie sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl der Berufspendler in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat.

Summiert gab es demnach im Jahr in diesen Gemeinden 20,7 Millionen Auspendler und rund 21 Millionen Einpendler. 2013 waren es 17,4 Millionen Aus- und 17,6 Millionen Einpendler. Die meisten Einpendler verzeichnete 2023 München mit rund 457.594, gefolgt von Frankfurt am Main mit 406.902 und Berlin mit 400.228. Die meisten Auspendler verzeichnete im vergangenen Jahr demnach Berlin mit 219.936 vor München mit 203.136 und Hamburg mit 147.573.