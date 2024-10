Wissenschaftlich-technologischer Austausch mit Nigeria

Berlin: (hib/STO) Über den Austausch auf wissenschaftlicher und technologischer Ebene zwischen Deutschland und Nigeria berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/13502) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/13197). Danach förderte das Bundesministerium für Bildung und Forschung diesen Austausch in den vergangenen zehn Jahren im Rahmen von multilateralen Forschungsprojekten mit Beteiligung nigerianischer Partnerinstitutionen. Schwerpunktbereiche waren den Angaben zufolge Bioökonomie und Gesundheitsforschung. Die Projekte hatten ein Gesamtvolumen in Höhe von zirka 29,5 Millionen Euro, wie die Bundesregierung weiter ausführt.