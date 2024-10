Blauzungenkrankheit in Deutschland

Berlin: (hib/NKI) Die Blauzungenkrankheit hat sich im Jahr 2024 stark ausgebreitet. Diese durch kleine Stechmücken übertragene Tierseuche gefährdet nicht nur Rinder, sondern auch Schafe und Ziegen. Das Friedrich-Loeffler-Institut meldete - Stand 29. Oktober 2024 - bundesweit 13.552 Fälle, im Jahr davor sind 24 Fälle dokumentiert worden. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/13514) auf eine Kleine Anfrage (20/13096) der AfD-Fraktion. Demnach seien in allen Flächenländern Krankheitsfälle dokumentiert worden.

Zwar habe das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Juni per Eilverordnung drei vom Paul-Ehrlich-Institut empfohlene Impfstoffe gegen das Bluetongue-Virus Serotyp 3 (BTV-3) vorübergehend zur Anwendung gestattet, jedoch befinde sich keiner der Impfstoffe in einem Zulassungsprozess. Nach Kenntnis des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) bereiten die Hersteller dieser Impfstoffe die Anträge zur Zulassung sowie die Zusammenstellungen entsprechender Unterlagen vor, das reguläre Zulassungsverfahren der BTV-3-Impfstoffe dürfte jedoch frühestens im Laufe des nächsten Jahres abgeschlossen werden, heißt es in der Antwort.