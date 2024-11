Personalaufwuchs beim Bundeszentralamt für Steuern

Berlin: (hib/BAL) Daten zum Personal in der Finanz- und Steuerverwaltung hat die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/13523) auf eine Kleine Anfrage (20/13139) der Gruppe Die Linke veröffentlicht. Demnach betrug das Haushalts-Soll 2023 in den Finanzämtern über alle Länder hinweg 110.751,86 Stellen, das Haushalts-Ist 103.923,48 und das Arbeits-Ist 97.349,83.

Im Bundeszentralamt für Steuern beträgt das Haushalts-Soll 2024 2.393, das Haushalts-Ist 2.233,50 und das Arbeits-Ist 2008,20. Im Vergleich zu 2017 ist das ein Aufwuchs beim Arbeits-Ist um 364,1. Das Durchschnittsalter dort beträgt 40,46 Jahre und der Großteil der Mitarbeiter sind Beamte (1.886).