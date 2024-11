Berlin: (hib/AHE) Nach der Finanzierung der Kriegsgräberfürsorge erkundigt sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/13558). Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, mit welchen Partnerstaaten die Bundesregierung bilaterale Kriegsgräberabkommen beziehungsweise diplomatische Absprachen unterhält und wie viele Kriegsgräberstätten im Ausland in den Verantwortungsbereich Deutschlands fallen. Außerdem soll die Bundesregierung mitteilen, für wie viele dieser Kriegsgräberstätten substanzieller Instandsetzungsbedarf besteht und welcher finanzielle Aufwand dafür nötig ist. Gefragt wird zudem, ob die Bundesregierung im Rahmen der Haushaltsverhandlungen Spielraum zur Erhöhung der Zuschüsse an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sieht.