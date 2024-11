Union fordert mehr Engagement für europäischen Bildungsraum

Berlin: (hib/CHA) Die CDU/CSU-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/13247) nach den Bemühungen der Bundesregierung zur „Vollendung des Europäischen Bildungsraums bis 2025“. In der Anfrage wollen die Abgeordneten unter anderem erfahren, welche Maßnahmen die Bundesregierung zur Förderung der digitalen Bildung und der Mehrsprachigkeit in Deutschland ergreift. Darüber hinaus umfasst die Anfrage detaillierte Fragen zur deutschen Beteiligung an EU-Gremien und Arbeitsgruppen im Bildungsbereich sowie zu den Bestrebungen der Bundesregierung, die Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse zu erleichtern.

Hintergrund der Kleinen Anfrage ist, dass die Europäische Kommission bereits 2020 eine Mitteilung zur „Schaffung eines Europäischen Bildungsraums bis 2025“ veröffentlicht hat, mit dem Ziel, die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten im Bereich der Bildung zu intensivieren. Die CDU/CSU-Fraktion fordert in diesem Zusammenhang mehr Engagement der Bundesregierung, insbesondere durch bessere Informationsverbreitung über EU-finanzierte Bildungsprogramme, die laut einer Umfrage des Europäischen Rechnungshofes vielen deutschen Schulen noch weitgehend unbekannt seien.