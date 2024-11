Antisemitische Straftaten im zweiten Quartal

Berlin: (hib/STO) Über die Zahl der bei Straftaten mit antisemitischer Motivation im dritten Quartal 2024 getöteten oder verletzten Personen berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/13559) auf eine Kleine Anfrage der Gruppe Die Linke (20/13432). Danach gab es am 23. August in Solingen drei Todesopfer beim Anschlag eines Einzeltäters mit unter anderem antisemitischen Motiven. Darüber hinaus wurden den Angaben zufolge im dritten Quartal insgesamt acht Menschen infolge politisch motivierter Straftaten mit antisemitischem Hintergrund schwer und 13 leicht verletzt.

Dabei wurden sechs Menschen infolge politisch rechts motivierter Straftaten leicht verletzt und drei infolge von Straftaten , die dem Phänomenbereich der „politisch motivierten Kriminalität - ausländische Ideologie“ zugeordnet wurden, wie die Bundesregierung darlegt. Infolge von Straftaten des Phänomenbereichs der „politisch motivierten Kriminalität - religiöse Ideologie“, dem auch die drei Todesopfer zugerechnet werden, seien acht Personen schwer und drei leicht verletzt; worden; eine weitere Person sei infolge einer Straftat des Phänomenbereichs der „politisch motivierten Kriminalität - sonstige Zuordnung“ leicht verletzt worden.

Insgesamt wurden dem Bundeskriminalamt (BKA) mit Stand vom 30. September für das dritte Quartal laut Vorlage 502 solcher Straftaten gemeldet, darunter 20 Gewalttaten. Zu diesen 502 Straftaten wurden bislang insgesamt 210 Tatverdächtige ermittelt, wie aus der Antwort weiter hervorgeht,.