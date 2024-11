Berlin: (hib/STO) Die Nutzung von Distanzelektroimpulsgeräten in der Bundespolizei soll laut Bundesregierung ausgeweitet werden. Hierzu erstelle die Bundespolizei Konzepte zur Aus- und Fortbildung, zum erforderlichen Ausstattungsgrad, zur Einführung und zum Einsatz der Geräte, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/13561) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/13451). Danach hat die Erprobung von Distanzelektroimpulsgeräten an Dienststellen im bahnpolizeilichen Bereich ihre hohe deeskalierende Wirkung bei regelmäßiger Mitführung im Kontroll- und Streifendienst gezeigt.