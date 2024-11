Zustandsbewertung von Brücken und Tunneln in Bayern

Berlin: (hib/HAU) In Bayern haben vier Tunnel an Bundesfernstraßen eine Zustandsbewertung mit Zustandsnoten von 3,0 (nicht ausreichender Zustand) oder schlechter. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (20/13579) auf eine Kleine Anfrage der Gruppe Die Linke (20/13098) hervor. Die Tunnel mit Zustandsbewertungen von 3,0 oder größer sind der Vorlage zufolge: Einhausung Goldbach-Hösbach (3,0), Gräfelfing (3,5), Tunnel Rampe Lindau (3,0) und Tunnel Neubiberg (3,2). Beim Tunnel Gräfelfing würden derzeit bauliche Erhaltungsmaßnahmen geplant. Die anderen genannten Tunnel würden zeitnah in die Erhaltungsplanung übernommen, heißt es in der Antwort.

Die Regierung macht auch Aussagen zur Zustandsnotenentwicklung der Brücken an Bundesfernstraßen in Bayern. Bezogen auf die Fläche ging der Anteil an Brücken mit der Zustandsnote 3,5 - 4,0 (ungenügender Zustand) von 1,3 Prozent im Jahr 2019 auf 1,2 Prozent im Jahr 2024 zurück. Auch der Anteil an Brücken mit der Zustandsnote 3,0 - 3,4 (nicht ausreichender Zustand) ist den Angaben zufolge gesunken: von 10,2 im Jahr 2019 auf 8,8 Prozent im Jahr 2024.

In einem sehr guten Zustand (Zustandsnote 1,0 - 1,4) waren 2019 4,2 Prozent der Brückenflächen und 2024 3,7 Prozent. 41,5 Prozent der Brücken befinden sich 2024 in einem befriedigenden Zustand (Zustandsnote 2,0 - 2,4). 2019 lag dieser Wert bei 37,3 Prozent.