Regierung betont Bedeutung der Berufsbildungszentren

Berlin: (hib/HLE) Die handwerklichen Berufsbildungszentren nehmen eine zentrale Rolle in der beruflichen Bildung in Deutschland ein. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/13577) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/13470) mit. Das Handwerk sichere mit seiner hohen Ausbildungsbereitschaft die dringend benötigten Fachkräfte, auch über das Handwerk hinaus für Mittelstand und Industrie.

Auf die Frage nach der Förderung der Berufsbildungszentren schreibt die Regierung, beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), das die Förderung für das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz durchführt, lägen Förderanzeigen und Förderanträge mit einem Gesamtvolumen von 337 Millionen Euro vor. Davon würden rund 75 Prozent auf das Handwerk entfallen. Die Höhe der Gesamtinvestitionsmittel belaufe sich auf rund 951 Millionen Euro, davon rund 75 Prozent auf das Handwerk. Beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), das die Förderung für das Bundesministerium für Bildung und Forschung durchführt, lägen Förderanzeigen und Förderanträge in Höhe 940 Millionen Euro vor. Davon würden 85 Prozent auf das Handwerk entfallen. Die Höhe der Gesamtinvestitionsmittel belaufe sich auf 2,3 Milliarden Euro, davon zwei Milliarden Euro für das Handwerk.