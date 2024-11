Union thematisiert Bekämpfung von Hunger

Berlin: (hib/SAS) Die Bekämpfung von Hunger thematisiert die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/13686). So will sie unter anderem wissen, weshalb die Mittel für ländliche Entwicklung und Ernährungssicherung im Jahr 2023 um über 30 Prozent im Vergleich zu 2022 gekürzt wurden, wie dies mit der Mitverantwortung der Bundesregierung für das Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele vereinbar sei und welche konkreten Folgen die Mittelkürzung für besonders von Hunger betroffene Kleinbauern und Landarbeiter habe.