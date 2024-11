Erinnerung in der KZ-Gedenkstätte Dachau an polnische Opfer

Berlin: (hib/AHE) Die AfD-Fraktion setzt sich im Sinne einer besseren Verständigung mit Polen dafür ein, das Internationale Mahnmal in Dachau um eine polnischsprachige Inschrift zu ergänzen. Von den mehr als 200.000 Häftlingen im Konzentrationslager Dachau und seinen Außenlagern stellten polnischen Häftlinge mit nahezu 41.000 Personen die größte nationale Gruppe dar, schreiben die Abgeordneten in einem Antrag (20/13781).

Trotz dieser unbestrittenen Faktenlage befinde sich am Mahnmal in Dachau keine Inschrift in polnischer Sprache. Die Inschrift „Nie wieder“ sei in fünf Sprachen, neben der Deutschen auch in Jiddisch, Französisch, Englisch und Russisch, vorhanden.

Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich bei der bayerischen Landesregierung und der Stiftung Bayerischer Gedenkstätten dafür einzusetzen, dass die Inschrift am Internationalen Mahnmal im ehemaligen KZ Dachau um die polnische Inschrift „Nigdy wiecej“ ergänzt wird. Außerdem setzten sich die Abgeordneten für ein Forschungsförderungsprogramm in Höhe von fünf Millionen Euro ein, das die Erforschung der Verfolgung polnischer Staatsbürger und von Vertretern der polnischen Organisationen im Deutschen Reich von 1933 bis 1945 sowie ihrer Schicksale nach 1945 fördert.