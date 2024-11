Betrieb und Kosten der Plattform Deutschland.de

Berlin: (hib/AHE) Für den Betrieb der Plattform Deutschland.de hat es bislang zwei Ausschreibungen gegeben, an denen sich drei beziehungsweise zwei Bieter beteiligten. Das geht aus der Antwort (20/13683) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/13484) der AfD-Fraktion hervor.

„Den Zuschlag erhielt der jeweilige Bestbieter: in beiden Fällen die Fazit Communication GmbH.“ Die in der Fragestellung „insinuierte Unterstellung einer Einflussnahme auf die journalistische Berichterstattung der F.A.Z.“ weist die Bundesregierung in diesem Zusammenhang „entschieden zurück“.

Die Fazit Communication GmbH ist laut Fragestellern ein Tochterunternehmen der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH. Die AfD-Fraktion hatte sich unter anderem nach einem etwaigen Interessenkonflikt erkundigt.

Die im Auftrag der Bundesregierung betriebene Plattform Deutschland.de sei integraler Bestandteil der Kommunikation der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der ausländischen Öffentlichkeit, führt die Bundesregierung in der Antwort weiter aus. Deutschland.de vermittle mit einer Website in zehn Sprachen sowie elf dazugehörigen Kanälen auf sozialen Medien mit großer Reichweite ein aktuelles Deutschlandbild auf Basis von Fakten und mit journalistischen Mitteln.

Die Zahl der Website-User beziffert die Bundesregierung für 2023 auf rund 23,6 Millionen und in den ersten drei Quartalen 2024 auf rund 19 Millionen, die Zahl der Social-Media-Follower in den genannten Zeiträumen auf rund 4,21 Millionen beziehungsweise rund 4,65 Millionen. Die Kosten für den Betrieb lagen den Angaben zufolge im vergangenen Jahr bei rund 4,64 Millionen Euro und in diesem Jahr bis einschließlich September bei rund 2,87 Millionen Euro.