Berlin: (hib/AHE) Nach der Auslagerung der Visabearbeitung an externe Dienstleister erkundigt sich die Gruppe Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/13658). Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, welche deutschen Botschaften beziehungsweise Visastellen mit welchen privaten Visa-Dienstleistern zusammenarbeiten, welche Aufgaben diese übernehmen und für welche Visumkategorien sie zuständig sind. Außerdem fragen die Abgeordneten nach Plänen einer Ausweitung der Vergabe von Konzessionen an private Visa-Dienstleister, nach deren Kontrolle und nach der Sicherstellung des Datenschutzes.