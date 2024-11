Zuwendungen an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Berlin: (hib/AHE) Trotz eines sinkenden Haushalts des Auswärtigen Amts sind die Zuwendung an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge für Erhalt und Pflege der Kriegsgräber in 46 Ländern von Kürzungen ausgenommen und die Fördersumme der letzten Jahre von 19,38 Millionen Euro beibehalten worden. Das betont die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/13777) auf eine Kleine Anfrage (20/13558) der Unionsfraktion mit Blick auf den Haushaltsentwurf für 2025.

Derzeit gebe es 826 Kriegsgräberstätten, die der Volksbund pflegt, schreibt die Bundesregierung. Den Instandhaltungsrückstau für 330 davon schätze der Volksbund auf rund 21 Millionen Euro, den Instandhaltungsrückstau für alle 826 Kriegsgräberstätten hochgerechnet auf circa 50 Millionen Euro.