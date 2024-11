Berlin: (hib/PK) Das Konzept zur Gründung einer Agentur für Transfer und Innovation liegt als Unterrichtung (20/13720) der Bundesregierung vor. In dem Bericht werden Ausgangslage und Ziele erläutert.

Trotz herausragender wissenschaftlicher Leistungen und einem differenzierten System von Förderprogrammen von Bund und Ländern blieben bei der Überführung von Forschungsergebnissen in die Anwendung wichtige Potenziale ungenutzt, heißt es in dem Bericht. Es gelte, durch einen effektiveren Transfer von anwendungsorientierten zivilen Forschungsergebnissen Innovationspotenziale in der Breite zu heben und die Transferkultur zu stärken.

Daher habe die Bundesregierung die Errichtung der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation (DATI) im Koalitionsvertrag verankert und in die Zukunftsstrategie Forschung und Innovation eingebettet. Die Agentur werde neue Wege in der Förderung von Transfer und Innovation beschreiten.