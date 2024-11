Details zum aktuellen Stand des Gigabitausbaus

Berlin: (hib/LBR) Zum Stand 30. September 2024 sind auf Grundlage der „Gigabit-Richtlinie 2.0“ rund 7,9 Milliarden Euro an Bundesförderung beantragt worden. Davon bewilligt wurden bisher Mittel in Höhe von rund 3,9 Milliarden Euro. Das antwortet die Bundesregierung (20/13744) der Unionsfraktion auf eine Kleine Anfrage (20/13443). 1.982 Anträge auf Breitbandförderung (Beratungsleistungen und Infrastruktur) seien eingereicht worden, 1.190 Anträge bewilligt worden und 527 Anträge seien zurückgezogen worden, schreibt die Bundesregierung in der Antwort.

Auf Grundlage der Gigabit-Richtlinie 1.0 beziehungsweise 2.0 seien zum Stand 30. September 1.916 Anträge auf Beratungsleistungen mit einer beantragten Bundesförderung in Höhe von rund 132 Millionen Euro eingereicht worden. 1.891Anträge seien bewilligt worden, heißt es in der Antwort weiter. Auf Grundlage der Gigabit-Richtlinie1.0 und 2.0 seien insgesamt 1.305.049 Glasfaseranschlüsse gefördert worden.

Im ersten Aufruf des Lückenschluss-Pilotprogramms vom 6. Juni 2024 seien 95 Anträge eingereicht worden. Die beantragte Fördersumme betrage rund 23 Millionen Euro, schreibt die Bundesregierung weiter.