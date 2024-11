Abwanderung deutscher Ärzte bevorzugt in die Schweiz

Berlin: (hib/PK) Die Bundesregierung beobachtet nach eigenen Angaben genau, wie sich die Zu- und Abwanderung von ärztlichem Personal entwickelt. Die zunehmende Bereitschaft deutscher und ausländischer Ärzte, in Deutschland tätig zu sein, sei zu begrüßen, heißt es in der Antwort (20/13852) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/13519) der AfD-Fraktion.

Im Jahr 2023 sind den Angaben zufolge rund 64.000 ausländische Ärzte in Deutschland registriert worden und davon rund 57.000 ärztlich tätig. Wie aus der Antwort weiter hervorgeht, sind 2023 insgesamt 2.187 Ärzte aus Deutschland abgewandert, darunter 1.314 Deutsche.

Deutsche Ärzte wanderten in den vergangenen Jahren bevorzugt in die Schweiz aus, nach Österreich und in die USA.