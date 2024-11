Linke fragt nach Nickelabbau in Indonesien

Berlin: (hib/HLE) Um den Nickelabbau in Indonesien durch deutsche Unternehmen und die Verantwortung der Bundesregierung für soziale, ökologische und menschenrechtliche Standards in der Wertschöpfungskette für die E-Mobilität geht es in einer Kleinen Anfrage der Gruppe Die Linke (20/13872). Die Abgeordneten interessieren sich dafür, was die Bundesregierung unternommen hat, um die Erschließung, Förderung und Verarbeitung von Nickel aus Indonesien sicherzustellen und zu befördern. Außerdem wird gefragt, wie sichergestellt wird, dass deutsche Unternehmen ihre Pflichten gemäß des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes entlang der Lieferkette von Nickel in und aus Indonesien auf Grundlage fairer sozialer, ökologischer und menschenrechtlicher Standards einhalten. In der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage heißt es, Indonesien verfüge mit rund 21 Millionen Tonnen über die weltweit größten Nickelvorkommen. Die Nachfrage nach Nickel steige.