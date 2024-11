AfD für Chemie-Kooperation mit afrikanischen Staaten

Berlin: (hib/HLE) Die AfD-Fraktion will eine stärkere Kooperation mit afrikanischen Staaten im Bereich der chemischen Industrie. In einem Antrag (20/13906) mit dem Titel „Chancen für die deutsche Wirtschaft nutzen - Afrikas wachsenden Chemiemarkt noch stärker erschließen“ wird die Bundesregierung aufgefordert, im Rahmen der deutsch-afrikanischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit eine mögliche Förderung der chemischen Industrie zu konkretisieren. Dabei soll die Regierung „von ideologisch begründeten Zielvorgaben“ bei der Schwerpunktsetzung der Kooperation mit Afrika in der Chemiebranche absehen und sich stattdessen an den Entscheidungen der afrikanischen Partner sowie den Interessen der deutschen Chemieindustrie ausrichten. Außerdem soll die Regierung Vorschläge für eine Optimierung der Investitionsbedingungen vorlegen.

Nach Auffassung der AfD-Fraktion ist der afrikanische Kontinent gerade für die deutsche Chemieindustrie, die mit über elf Prozent Marktanteil Platz eins im weltweiten Exportranking belege, ein lohnenswerter Absatzmarkt. Zugleich gewinne der afrikanische Chemiemarkt an Bedeutung für Investitionen.