17.000 offene Stellen in der Alten- und Krankenpflege

Berlin: (hib/CHE) Nach Angaben der Statistik der Bundesagentur für Arbeit hat es im Oktober 2024 jeweils rund 17.000 gemeldete offene Stellen in den Berufsgruppen „Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe“ und „Altenpflege“ gegeben. Die durchschnittliche Vakanzzeit habe bei 269 beziehungsweise 296 Tagen gelegen. Diese Zahlen nennt die Bundesregierung in einer Antwort (20/13882) auf eine Kleine Anfrage (20/13211) der AfD-Fraktion. Der Antwort sind umfangreiche tabellarische Anhänge zur bundesweiten Beschäftigungssituation in diesen Berufsgruppen beigefügt.