Förderung von Vereinen durch den Bund

Berlin: (hib/CHE) Die Bundesregierung überprüft nicht etwaige Untergliederungen und Beteiligungen von Vereinen, die sie nicht fördert. Der Verein Campact e. V. wird nicht durch die Bundesregierung gefördert. Das stellt die Regierung in einer Antwort (20/13984) auf eine Kleine Anfrage (20/13727) der AfD-Fraktion klar.

Weiter heißt es in der Antwort: „Aufgrund der Ausführungen der Fragesteller in der Vorbemerkung kann jedoch bezüglich des Trägers Hate Aid gGmbH mitgeteilt werden, dass der Verein Campact e. V. Mitgesellschafter der HateAid gGmbH ist. Die HateAid gGmbH wird im Rahmen einer Projektförderung für die Umsetzung des Projekts 'Kompetenznetzwerk Hass im Netz/HateAid gGmbH' (Projektlaufzeit: 1. September 2021 bis 31. Dezember 2024) im Bundesprogramm 'Demokratie leben!' gefördert. Die Fördersummen sind auf der Homepage demokratie-leben.de einsehbar. Im Jahr 2024 wird außerdem das Vorhaben 'Digitale Gewalt in einem volatilen Umfeld: Neue Phänomenbereiche, Gewaltformen und Betroffenengruppen' der HateAid gGmbH mit einer Zuwendung in Höhe von 599 989,19 Euro durch das Bundesministerium der Justiz gefördert.“