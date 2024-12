A100: Verlängerung des geplanten Spreetunnels wird geprüft

Berlin: (hib/HAU) Der Fertigstellungszeitpunkt des 17. Bauabschnitts der Bundesautobahn 100 (A 100) in Berlin zwischen der Anschlussstelle Am Treptower Park und der Storkower Straße lässt sich laut Bundesregierung „derzeit noch nicht belastbar terminieren“. Das geht aus der Antwort der Regierung (20/13988) auf eine Kleine Anfrage der Gruppe Die Linke (20/13816) hervor.

Zur Frage, ob derzeit ein Tunnel unter der Spree als Variante geprüft wird, heißt es in der Antwort: Planungsgrundlage sei die in der Linie bestimmte Trassenführung, wie sie im Flächennutzungsplan des Landes Berlin hinterlegt ist. Diese sehe im Bereich von südlich des Bahnhofes Ostkreuz bis in den Bereich südlich der Frankfurter Allee die Führung des 17. Bauabschnitts im Tunnel vor. „Gegenstand aktueller planerischer Vertiefungen sind unter anderem auch Möglichkeiten, diesen ohnehin vorgesehenen Tunnel nach Süden - auch unter der Spree hindurch - und innerhalb des linienbestimmten Korridors zu verlängern“, schreibt die Bundesregierung.