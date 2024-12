Höherer Stromverbrauch durch Rechenzentren erwartet

Berlin: (hib/HLE) Der Stromverbrauch von Rechenzentren in Deutschland liegt derzeit bei circa 20 Terawattstunden pro Jahr und soll weiter steigen. Nach Angaben der Bundesregierung in einer Antwort (20/13937) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/13660) ist ein Anstieg des Energiebedarfs durch Entwicklungen und Anwendungen im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) in den nächsten Jahren zu erwarten. Auf Basis einer Marktabfrage hätten die Übertragungsnetzbetreiber im aktuellen Entwurf des Szenariorahmens Strom einen Stromverbrauch für 2037 und 2045 von 39 bis 88 Terawattstunden durch Rechenzentren geschätzt. Die Bestätigung des Szenariorahmens durch die Bundesnetzagentur stehe noch aus.

Auch Studien von Bitkom und dem Borderstep-Institut würden den Strombedarf von Rechenzentren in Deutschland bis 2030 zwischen 25 und 35 Terawattstunden pro Jahr schätzen, berichtet die Bundesregierung. Um die Energieversorgung von Rechenzentren sicherzustellen, sollten potentielle Standorte möglichst frühzeitig in der Stromnetzplanung berücksichtigt werden.