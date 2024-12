Monopolstrukturen im Ticketvertrieb

Berlin: (hib/HLE) Um den Ticketvertrieb für kulturelle und sportliche Veranstaltungen geht es in einer Kleinen Anfrage der Gruppe die Linke (20/13935). Die Bundesregierung soll die bestehende Monopolstellung weniger Anbieter im Ticketvertrieb bewerten und darlegen, ob Maßnahmen ergriffen werden, um den Wettbewerb zu fördern und Monopolstrukturen aufzubrechen. In der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage schreiben die Abgeordneten, die Plattformen CTS Eventim und Ticketmaster hätten eine nahezu monopolistische Stellung eingenommen. Die beiden Anbieter würden den Markt dominieren und den Großteil des Ticketverkaufs in Deutschland und anderen europäischen Ländern kontrollieren.