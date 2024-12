Linke fragt nach Raststätten an Bundesautobahnen

Berlin: (hib/HAU) Raststätten an Bundesautobahnen stellt die Gruppe Die Linke in den Mittelpunkt einer Kleinen Anfrage (20/13917). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wer jeweils wie viele der vom Bund vergebenen Konzessionen für Nebenbetriebe (Raststätten, Tankstellen und Motels) an Bundesautobahnen hält. Ob es aus Sicht der Bundesregierung eine Grenze für den Marktanteil gibt, bis zu dem das Unternehmen Tank & Rast Autohöfe betreiben sollte, interessiert die Gruppe Die Linke ebenfalls.