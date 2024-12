Entwicklungszusammenarbeit mit der Republik Senegal

Berlin: (hib/NKI) In dem Zeitraum von 2013 bis 2023 hat es zwischen der Republik Senegal und der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 173 Maßnahmen und Projekte der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit gegeben. Das geht aus der Antwort (20/14008) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/13821) der AfD-Fraktion hervor.

In den letzten zehn Jahren förderte das Bundesministerium für Bildung und Forschung den Austausch auf wissenschaftlicher und technologischer Ebene zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Senegal im Rahmen von multilateralen Forschungsprojekten mit Beteiligung senegalesischer Partnerinstitutionen, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort. Schwerpunktbereiche seien die „Energie(technologie)forschung sowie die Gesundheitsforschung“ gewesen. Die Projekte hätten ein Gesamtvolumen in Höhe von rund 48,8 Millionen Euro.

Die Bundesregierung habe für die Senegal keine eigenen außenwirtschafts- und entwicklungspolitischen Förderinstrumente entwickelt. Die vorhandenen Förderinstrumente der Bundesregierung stünden unter den jeweiligen Voraussetzungen auch für Senegal zur Verfügung, heißt es in der Antwort.