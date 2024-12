Berlin: (hib/PK) Die Beitragssteigerungen in der Privaten Krankenversicherung (PKV) sind Thema einer Kleinen Anfrage (20/14094) der Gruppe Die Linke. In der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) würden die Beiträge proportional zum Einkommen erhoben, in der PKV spiele das Einkommen keine Rolle, sondern vor allem Vorerkrankungen und das individuelle Krankheitsrisiko.

In beiden Versicherungssystemen seien die Beiträge über die vergangenen Jahrzehnte gestiegen, was im Wesentlichen durch allgemeine Kostensteigerungen und eine Teuerung in der Gesundheitsversorgung begründet sei. Die Abgeordneten wollen wissen, ob es zutrifft, dass 60-Jährige in der PKV ohne Beihilfeanspruch rund doppelt so hohe Beiträge zahlen wie 25-Jährige.