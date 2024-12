Bericht über Umsetzung des Aktionsplans „Queer leben“

Berlin: (hib/CHE) Die Bundesregierung will noch in dieser Legislaturperiode einen Bericht über den Umsetzungsstand des „Aktionsplans für Akzeptanz und Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt“ (Aktionsplan „Queer leben“) vorlegen. Das schreibt sie in einer Antwort (20/14092) auf eine Kleine Anfrage (20/13848) der Gruppe Die Linke. Begleitend zur Umsetzung des Aktionsplans habe ein breit angelegter ressortübergreifender Beteiligungsprozess mit der Zivilgesellschaft stattgefunden. Unter anderem habe es eine Arbeitsgruppe „Arbeitsumfeld“ und eine Arbeitsgruppe „Daten und Forschung“ gegeben. Die zivilgesellschaftlichen Beteiligten in den Arbeitsgruppen haben Empfehlungspapiere erarbeitet. Diese würden daher im Namen der Zivilgesellschaft ausgesprochen und unterstützten die zuständigen Bundesressorts bei der Umsetzung der im Aktionsplan vereinbarten Maßnahmen, führt die Bundesregierung aus.