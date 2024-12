54 Kreditinstitute an Cum/Cum-Geschäften beteiligt

Berlin: (hib/HLE) 54 Kreditinstitute haben eine unmittelbare Beteiligung an sogenannten Cum/Cum-Geschäften angegeben. Dies berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/14011) auf eine Kleine Anfrage der Gruppe Die Linke (20/13826). Unter Berufung auf eine Umfrage der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) heißt es, es habe sich um 19 Kreditinstitute in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft, 15 genossenschaftliche Kreditinstitute sowie 20 private Finanzinstitute gehandelt. Fonds und Versicherungen seien nicht Adressaten der Umfrage gewesen. Die finanziellen Belastungen würden inzwischen auf 4,62 Milliarden Euro beziffert.