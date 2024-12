Präsident der Bundesnetzagentur wird vernommen

Berlin: (hib/HLE) Der 2. Untersuchungsausschusses wird in seiner nächsten Sitzung den Präsidenten der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, vernehmen. Die öffentliche Sitzung beginnt am Mittwoch, dem 18. Dezember 2024, um 10.30 Uhr im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus im Sitzungssaal 3.101. Nach der Vernehmung von Müller stehen die Vernehmungen von Gerrit Niehaus, Abteilungsleiter im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz sowie von Volker Oschmann, Abteilungsleiter im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, an.

Interessenten werden gebeten, sich mit Namen und Geburtsdatum bis zum 16. Dezember 2024, 12.00 Uhr, per E-Mail beim Ausschusssekretariat anzumelden: 2.untersuchungsausschuss@bundestag.de. Die sich anmeldenden Gäste werden darüber informiert, dass ihre Daten im Polizeilichen Informationssystem (INPOL) überprüft und für die Einlasskontrolle verwendet werden. Nach Beendigung des Besuches werden die Daten vernichtet.