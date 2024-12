AfD fragt nach Gründen für Gaspreiserhöhungen

Berlin: (hib/MIS) Die AfD-Fraktion interessiert sich für Gasnetze und Preiserhöhungen durch die Netzbetreiber. In einer Kleinen Anfrage (20/14111) erkundigen sich die Abgeordneten der AfD bei der Bundesregierung unter anderem danach, welche Gründe es für die angekündigte Erhöhung der Gasnetzentgelte durch die Netzbetreiber gebe und ob der Grund auch in der Möglichkeit der erhöhten Abschreibung aufgrund der für einen erheblichen Teil der Gasnetze künstlich verkürzten Laufzeit und deren geplanten Stilllegung bis 2045 liegen könnte. Die Bundesregierung soll auch angeben, ob sie sich mit der Frage nach den Auswirkungen dieser Preiserhöhungen auseinandergesetzt hat, und wenn ja, zu welcher Einschätzung sie in Bezug auf Unternehmen und Endverbraucher gelangt ist.