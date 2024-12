Etwaige Regelung für Migrationsproporz bei Bundesbehörden

Berlin: (hib/STO) Um eine „mögliche Regelung eines Migrationsproporzes für Bundesbehörden“ geht es in einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (20/14195). Darin erkundigt sie sich danach, ob die Bundesregierung beabsichtigt, „an den Hochschulen des Bundes oder anderen wissenschaftlichen Bundeseinrichtungen für die Besetzung von Stellen beliebiger Art eine Quote von Personen mit ,Migrationsgeschichte oder Diskriminierungserfahrung' einzuführen“. Auch will sie unter anderem wissen, ob es seitens der Bundesregierung Pläne gibt, eine solche Quote mit Blick auf die Bundeskulturbehörden für die Besetzung von Stellen beliebiger Art einzuführen.