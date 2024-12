FDP fragt nach Stand der Wärmeplanung

Berlin: (hib/MIS) Dem Wärmeplanungsgesetz zufolge müssen Kommunen deutschlandweit Wärmepläne erstellen. Die FDP-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/14161) mit dem Titel „Heizungsgesetze - Stand der Wärmeplanung und Dekarbonisierung der Fernwärme“ nach dem Stand der Dinge. So wollen die Abgeordneten von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele Wärmepläne inklusive zugehöriger Fernwärmekonzepte bereits vorliegen und wie viele noch fehlen. Zudem fragen sie, für wie viele Kohlekraftwerke, die auch in Fernwärmenetze eingebunden sind, bereits Ersatzkonzepte vorliegen, wann die Kohlekraftwerke jeweils in den Reservebetrieb und wann sie endgültig vom Netz gehen. Schließlich fragen die FDP-Abgeordneten auch noch nach Konzepten der Bundesregierung, um für ausreichend sauberen Strom während der Heizperiode zu sorgen, also im Herbst und Winter, wenn sich Zeiträume mit wenig Wind und wenig Sonne häufen.