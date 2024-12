Intransparente Preispolitik im Ticketvertrieb

Berlin: (hib/NKI) Um den funktionsfähigen Wettbewerb beim Ticketvertrieb wiederherstellen zu können, hat die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode die Befugnisse des Bundeskartellamts erweitert. Mit der Gesetzesänderung habe das Bundeskartellamt neue Eingriffsbefugnisse im Anschluss an eine Sektoruntersuchung erhalten, um konkrete Maßnahmen zur Abstellung festgestellter Wettbewerbsstörungen anordnen zu können. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/14182) auf eine Kleine Anfrage (20/13935) der Gruppe Die Linke.

Der Ticketvertrieb in Deutschland sei stark konzentriert. In seiner letzten Untersuchung habe das Bundeskartellamt festgestellt, dass über CTS Eventim 60 bis 70 Prozent aller in Deutschland über Ticketsysteme verkauften Tickets vertrieben wurden. CTS Eventim sei damit als Anbieter des mit Abstand größten Ticketsystems in Deutschland Marktbeherrscher. Zudem sei das Unternehmen über vertikale Integration in der gesamten Wertschöpfungskette des Live Entertainment tätig. In der Vergangenheit habe das Bundeskartellamt bereits bestimmte Verhaltensweisen und Zusammenschlüsse von CTS Eventim über die Missbrauchsaufsicht und die Fusionskontrolle untersagt. Auch in der aktuellen Legislaturperiode seien die Befugnisse des Bundeskartellamts deshalb erweitert worden.