Einsatz von Dolmetschern im Bamf

Berlin: (hib/STO) Um den Einsatz von Dolmetschern im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) geht es in der Antwort der Bundesregierung (20/14207) auf eine Kleine Anfrage der Gruppe Die Linke (20/13563). Danach umfasst der „Sprachmittelnden-Pool“ des Bamf mit Stand vom 7. November 2024 insgesamt 5.960 freiberufliche Personen. Diese stünden „allesamt als Sprachmittelnde in Präsenz zur Verfügung“, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort weiter. 5.891 von ihnen stünden deutschlandweit für Videosprachmittlung zur Verfügung. Kapazitätsprobleme. bestünden derzeit für Somali, Rundi und Rwanda.