Förderung durch die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld

Berlin: (hib/SCR) Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld hat bislang 888.437,72 Euro an Fördermitteln für 213 Projekte ausgeschüttet beziehungsweise bewilligt. Das schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (20/14098) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/13860). Zu genaueren Details verweist die Bundesregierung auf die Webseite der Bundesstiftung: https://mh-stiftung.de/foerderung-2/. Weitere Angaben in der Antwort beziehen sich etwa auf die Anzahl der Sitzung des Kuratoriums der Sitzung sowie der Zusammensetzung des Kuratoriums.