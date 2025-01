Berlin: (hib/PK) Die Förderung des Islamkollegs Deutschland (IKD) zielt nach Angaben der Bundesregierung auf die Ausbildung religiösen Personals islamischer Gemeinden in Deutschland und in deutscher Sprache. Die Projektförderung diene somit primär der Integrationsförderung und nicht der Islamismusprävention, heißt es in der Antwort (20/14301) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/13824) der AfD-Fraktion.

Gefördert werde das Projekt unter der Auflage, dass Organisationen, bei denen Anhaltspunkte für extremistische Bestrebungen vorliegen, nicht beteiligt sind. Das gelte insbesondere für Organisationen, die in den Verfassungsschutzberichten des Bundes und der Länder erwähnt werden.

Im Rahmen der Projektförderung würden die Träger, die einzustellenden Personen sowie anlassbezogen auch einzelne Auszubildende überprüft. Dies geschehe grundsätzlich im Zuge der Bearbeitung der Projektförderanträge sowie anlassbezogen.