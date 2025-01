Ideologisch motivierte Gewalt an Hochschulen

Berlin: (hib/PK) Fälle von Gewalt an Hochschulen sind Thema einer Kleinen Anfrage (20/14331) der AfD-Fraktion. In den vergangenen Jahren seien zunehmend Versuche zu beobachten, den freien wissenschaftlichen Diskurs an den Hochschulen aus ideologischen Gründen zu unterbinden.

Dabei werde auch vor physischer und psychischer Gewalt nicht zurückgeschreckt. Einige Fälle ideologisch motivierter Gewalt an Hochschulen seien von Medien aufgegriffen worden, insbesondere solche, die sich gegen jüdische Mitbürger richteten, heißt es in der Anfrage.

Die Abgeordneten wollen wissen, wie die Bundesregierung das Problem einschätzt und ob Fälle von ideologisch motivierter Gewalt an Hochschulen systematisch erfasst werden.