Deutsche Beitragszahlungen an internationale Organisationen

Berlin: (hib/AHE) Die Gruppe BSW bemängelt mit Hinweis auf den Bundesrechnungshof das Fehlen eines Gesamtüberblicks zu den deutschen Beitragszahlungen an internationale Organisationen. In einer Kleinen Anfrage (20/14336) soll die Bundesregierung unter anderem angeben, warum sie der bereits 2004 seitens des Rechnungshofes erfolgten Beanstandung bis heute nicht gefolgt sei, dass ihr ein Gesamtüberblick fehle, in welcher Höhe und durch welche Beitragsarten sie internationale Organisationen fördert. Außerdem fordern die Abgeordneten eine Übersicht, in welcher Höhe welche Bundesministerien Beitragszahlungen an die Vereinten Nationen und deren Unterorganisationen sowie an weitere internationale Organisationen seit 2020 geleistet haben.