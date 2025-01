Anwerbung von Söldnern in Russlands Krieg gegen die Ukraine

Berlin: (hib/AHE) Nach der etwaigen Anwerbung von Söldnern durch das russische und das ukrainische Militär erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/14357). Die Bundesregierung soll unter anderem Angaben machen zu möglichen Erkenntnissen über die Anwerbung von Söldnern in Nepal und im Jemen durch Russland sowie in Kolumbien durch die Ukraine. Außerdem fragen die Abgeordneten, wie viele Kriegsfreiwillige mit Wohnsitz oder regulärem Aufenthalt in Deutschland sich seit 2021 welchen regulären oder irregulären ausländischen militärischen Verbänden oder Terrororganisationen angeschlossen haben.