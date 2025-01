AfD fragt nach Einnahmen der Außenhandelskammern

Berlin: (hib/HLE) Nach den Einnahmen der deutschen Außenhandelskammern (AHK) erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/14398). Außerdem wird nach ausschreibungspflichtigen Aufträgen der Bundesministerien gefragt, für die das AHK-Netzwerk den Zuschlag erhalten habe. Wissen wollen die Abgeordneten, ob es Einschränkungen oder Streichungen bei der Förderung des AHK-Netzwerks in den BRICS-Kernstaaten bis 2030 geben soll. Auch organisatorische Angelegenheiten sind Thema der Kleinen Anfrage. So wird gefragt, warum Geschäftsführer der Außenhandelskammern mit Dienstpässen der Bundesrepublik ausgestattet würden, während ihre Organisationen gleichzeitig im Lobbyregister eingetragen seien.