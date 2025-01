Mittel für das „Global Center for Climate Mobility“ in Bonn

Berlin: (hib/AHE) Die Bundesregierung hat seit 2021 drei Projekte des bei den Vereinten Nationen in Bonn angesiedelten „Global Center for Climate Mobility“ (GCCM) unterstützt. Wie sie in der Antwort (20/14466) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/14133) schreibt, seien Mittel im Gesamtwert von knapp 3,5 Millionen Euro für die Afrikanischen Klimamobilitätsinitiative (ACMI), die „Greater Caribbean Climate Mobility Initiative“, eine Projektinitiative der Pazifischen Atoll-Staaten und ein Projekt zur Klimamobilität in Uganda bereitgestellt worden.