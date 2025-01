Details zur Bildungs- und Erwerbsmigration erfragt

Berlin: (hib/AHE) Die Unionsfraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/14494) nach „Qualität, Zielgenauigkeit und Nachhaltigkeit der Bildungs- und Erwerbsmigration“. Die Bundesregierung soll unter anderem angeben, wie viele der im bisherigen Jahr 2024 bereits insgesamt erteilten Visa als Erwerbsvisa an Akademikerinnen und Akademiker erteilt wurden, wie viele an Fachkräfte und wie viele an Berufspraktiker im Sinne des Paragrafen 6 Beschäftigungsverordnung und welche fünf Nationalitäten in diesem Zusammenhang jeweils am häufigsten vertreten waren. Außerdem fragen die Abgeordneten, in wie vielen Fällen es sich bei den bisher in diesem Jahr erteilten Visa um solche für sogenannte „Blaue Karten EU“ handelte.