Die Linke fragt nach Nachhaltigkeit in Bundes-Rechenzentren

Berlin: (hib/SAS) Klimawirkung und Monitoring der IT des Bundes bei Rechenzentren, Software und Websites thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/14543). So will sie unter anderem wissen, wie viele Rechenzentren die Bundesregierung Stand November 2024 nutzt und welche davon die Kriterien das Umweltzeichens Blauer Engel erfüllen. Auch der Stand der Umstellung auf die Nutzung erneuerbarer Energien und der Einsatz umweltschädlicher Kältemittel interessieren die Abgeordneten.