Gerechtere Besteuerung von Hochverdienenden angestrebt

Berlin: (hib/HLE) Die Bundesregierung bleibt ihrem Engagement einer gerechten, progressiven Besteuerung auf internationaler Ebene verpflichtet. Dies teilt sie in ihrer Antwort (20/14523) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (20/14373) mit, die sich nach Plänen zur Mindestbesteuerung von Hochverdienenden erkundigt hatte. Unterstützt würden dabei die auf G20-Ebene vereinbarten Ziele, zur Stärkung von progressiven Steuersystemen und zur Sicherstellung einer effektiven Besteuerung von Hochvermögenden. Die Regierung will sich außerdem dafür einsetzen, den zwischenstaatlichen Informationsaustausch über Besteuerungsgrundlagen zu verbessern. „Informationsaustausch und internationale Zusammenarbeit bilden die Grundlage, um bestehende Steueransprüche effektiver durchzusetzen und sicherzustellen, dass alle Steuerpflichtigen ihren fairen Beitrag leisten“, heißt es in der Antwort.