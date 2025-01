Viel Luft nach oben für betriebliche Altersvorsorge

Berlin: (hib/CHE) Laut Arbeitgeber- und Trägerbefragung der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland haben im Jahr 2023 unter den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten rund 48 Prozent (16,8 Millionen der 34,9 Millionen Beschäftigten) keine betriebliche Altersversorgung, in der sie aktuell Anwartschaften oder Zusagen erwerben. Das schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (20/14622) auf eine Kleine Anfrage (20/14329) der AfD-Fraktion. Aus der Antwort geht ferner hervor, dass vor allem in kleineren Betrieben dieses Instrument wenig verbreitet ist, wohingegen ab einer Betriebsgröße von 1.000 Mitarbeitern 86 Prozent der Beschäftigten in eine solche Vorsorge einzahlen. Die Regierung verweist auf einen vom Kabinett im September verabschiedeten Gesetzentwurf zur Stärkung von Betriebsrenten in kleineren Unternehmen, der aber wegen des vorzeitigen Endes der Ampel-Regierung nicht mehr verabschiedet werden konnte.