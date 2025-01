Bundesregierung: Unternehmen bei Liquidität gut aufgestellt

Berlin: (hib/HLE) Die Unternehmen in Deutschland sind mit Blick auf ihre Liquidität und Stabilität gut aufgestellt. Diese Einschätzung gibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/14570) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/14154), die sich nach der Krisenresilienz des deutschen Steuersystems erkundigt hatte. Trotz der zuletzt schwachen Wirtschaftsentwicklung habe die Eigenmittelquote auf vergleichsweise hohem Niveau gelegen, schreibt die Regierung in der Antwort. Nach Rückgängen in den drei Vorjahren sei die Eigenmittelquote zudem wieder angestiegen. Auch die Liquiditätslage der Unternehmen sei 2023 vorteilhaft gewesen. Der Liquiditätsbedarf habe sich tendenziell verringert.